تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وكينيا في بطولة أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر: يفتتح منتخب مصر مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2020 التي تستضيفها من 16 وحتى 26 يناير الحالي بمواجهة منتخب غينيا الساعة الواحدة من ظهر الخميس. ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا. وقسمت الفرق المشاركة على 4 مجموعات على أن يصعد البطل لأولمبياد طوكيو 2020 فيما يصعد السداسي الأول لبطولة العالم. وتنقل المباريات عبر قناتي تونس 1 وتونس 2 على القمر الصناعي نايل سات وترددهما كالأتي: تونس 1 Advertisements التردد: 10795 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: رأسي تونس 2 التردد: 10777 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

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