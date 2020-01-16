استعدادًا للمقاولون.. فايلر يطمئن على حالة ديانج.. وفحص طبي لمتولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تسلم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تقريرًا طبيًا عن حالة المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأحمر الذي تعرض مؤخرًا للإصابة في عضلة السمانة.

واطمأن فايلر على جاهزية ديانج، بعدما حصل على تقرير طبي من سامي قمصان، المدرب المساعد الذي أكد مشاركة اللاعب المالي في مران المستبعدين من مباراة طنطا أمس الأربعاء ليؤكد جاهزيته.

وفي سياق متصل، يخضع ثلاثي الفريق الأحمر، حسام عاشور، شريف إكرامي ومحمود متولي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش؛ للتعرف على حالتهم وفرص مشاركتهم في المران الجماعي.

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وغاب عاشور وإكرامي عن قائمة مباراة طنطا، بعد شكوى الأول من إجهاد في العضلة الضامة، فيما تعرض حارس الأهلي للإصابة في السمانة وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.

أما محمود متولي فيعاني من الإصابة في السمانة، وفضل الجهاز الفني استبداله من مباراة طنطا؛ لعدم تفاقم الإصابة فيما يتحدد اليوم الخميس فرص مشاركته في المرحلة المقبلة وفقا لنتائج الفحص الطبي.

على الجانب الآخر، بدأ الجهاز الفني للفريق استعداداته لمباراة المقاولون العرب؛ وتحديد النقاط الفنية والخططية وتنفيذها في التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل في الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز.