"يهدر الفرص بسبب الفراغ وحصل على عرض تاريخي".. أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اقترب المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف فريقه الذي يعتزم إعلان التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي.

وقال مصدر مطلع لـ"الخليج 365": إن الاستغناء عن أزارو هو الخيار الأول لإفساح مكان للوافد الجديد بادجي بناء على رؤية رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

ابن مدينة آيت ملول المغربية الذي جاء إلى مصر في يونيو 2017 صنع حالة من الجدل في مصر بين جمهور ناديه فما حكايته؟

تعاقد الأهلي مع أزارو في الـ18 من يونيو 2017؛ لتعويض هروب الإيفواري سليماني كوليبالي مقابل مبلغ مالي قدره 1.4 مليون دولار وبعد أن اختاره الفرنسي إيرفي رينار المدير الفني السابق للمنتخب المغربي في قائمة منتخب بلاده.

بداية أزارو كانت مثيرة للمقارنة مع كوليبالي ومع ماليك أيفونا، ولكن المغربي سجل وأهدر وأثار انقسام جماهير ناديه، توج المغربي بلقب هداف الدوري برصيد 18 هدفًا وسجل في الموسم كله 26 هدفًا وصنع 8 أهدافٍ؛ ليضرب جميع الأرقام القياسية التي حققها اللاعبون الأجانب من قبله في القلعة الحمراء.

وقال أزارو في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" عن هذه الفترة: منذ قدومي للنادي الأهلي، وتوقعت أن أحرز لقب الهداف، بغض النظر عن البداية التي لم تعجب البعض، إلا أنه كان لدي يقين كبير بأن لقب الهداف سيكون لي.

عدد من جماهير النادي الأهلي عبرت عن غضب كبير بسبب إهدار وليد للأهداف رغم أرقامه المميزة، ما جعله هدفًا لسهام النقد حتى أن البعض ربط بينه وبين الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد، وعن هذا قال: "إهدار الفرص يأتي أيضًا بسبب شعوري بحالة فراغ، هذا الحديث لن يفهمه إلا لاعب كرة، الأهم أن يعبر المهاجم هذه الفترة، وهذا يتوقف على شخصية هذا المهاجم".

وأضاف: "شرف لي أن أكون مثل كريم بنزيمة، نعم يهدر الكثير من الأهداف، لكنه يسجل الكثير، ولو كان سيئًا لما استمر في ريال مدريد".

وأنهى: "أعذر الجماهير، لكن على الجميع أن يعرف أن أي لاعب يحتاج لبعض الوقت حتى يتأقلم مع طرق لعب المدرب الجديد، للتأقلم مع الطريقة الجديدة، مع الزملاء الجدد، باقي الأرقام التي يتحدث عنها الجميع ستتحطم الواحد تلو الآخر".

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أزارو يبلغ من العمر 24 عامًا ويتمتع بسرعة وقدرات رائعة في الضغط على دفاع المنافس، وحظى بدعم غير محدود من مدربه الأسبق حسام البدري الذي نال قسطًا وافرًا من الانتقادات بسبب إصراره على الدفع باللاعب".

وقال أزارو عن هذا الدعم: "المدرب يشعر باللاعب، هناك أشياء الجمهور لا يراها سواء في التدريب أو الملعب، أو في المباريات فاللاعب يقوم بأشياء لا تنقلها الكاميرات، وحده المدرب هو من يراها، فيقرر تقديم الدعم للاعب من عدمه.

وواصل: "البدري رأى دائما أنني أقدم أقصى ما لدي، وألتزم بتعليماته وبطريقة اللعب، من الممكن أن أتحدث كثيرًا عن كابتن حسام البدري لكن ذلك لن يكفي، إنجازات المدرب".

أزارو الذى اختاره حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي اشتهر بإهدار الفرص السهلة وخاصة الانفرادات.

وتأتي مباراتا الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 فى مقدمة المباريات التى أهدر خلالها المغربي الفرص، حيث إنه أهدر ثلاث فرص مؤكدة بواقع فرصتين فى الذهاب والإياب، فيما أهدر فرصتين بذهاب نهائي النسخة قبل الماضية من نفس البطولة أمام الترجي.

وأهدر أزارو ثلاث فرص بمباراتي بيراميدز فى الدور الأول والثاني للموسم الماضي، وانفراداً بمواجهة الزمالك بنفس الموسم، إضافة إلى إهداره بمباراة الوصل الإماراتي الذى أخرج الأهلي من البطولة العربية، ورحل بعدها مباشرة الفرنسي كارتيرون المدير الفني الأسبق للأحمر.

ورغم الفرص التى أطاح بها النجم المغربي فإنه تفوق على جميع الأجانب في الأهلي بالدوري المصري؛ لتسجيله 41 هدفًا وصناعة 16 هدفًا في 89 مباراة.

المحطة الأبرز في مشوار أزارو مع الأهلي كانت حصوله على عرض تاريخي هو الأضخم في تاريخ الانتقالات من الأندية المصرية لنظيراتها الأجنبية بعدما تقدم نادي "هيبي فورتشن" الصيني في يوليو 2018 بعرض رسمي للنادي الأهلي طلب فيه شراء المهاجم المغربي مقابل 9.5 مليون دولار أمريكي، بجانب بعض الامتيازات الأخرى تصل قيمتها لنصف مليون أخرى؛ ليصبح إجمالي العرض أكثر من 178 مليون جنيه مصري.

ولكن الأهلي رفض العرض بسبب الاختلاف على آلية دفع المستحقات؛ ليبقى المغربي في الأهلي، ويقترب من الرحيل مجانًا بعد عام ونصف العام من العرض التاريخي.