سمير عثمان: أقترح تأجيل الفار للموسم الجديد.. لا يمكن تطبيقه خلال 28 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أبدى سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق قلقه من فكرة تطبيق تقنية الفيديو (VAR) في الدوري المصري بعد 28 يومًا، لافتًا إلى أن الحكام مازالو غير مؤهلين لتطبيقها.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس قال سمير عثمان: "هل لدينا حكام مؤهلين لتطبيق تقنية الفيديو أم لا، في الدوري الإنجليزي تم تجريب الـ VAR لمدة سنة بنظام الـ(off line)".

وأضاف الحكم الدولي السابق: "الأمر لا يقتصر على المحاضرات فقط، في رأيي لا يمكن تطبيق تلك التقنية خلال 28 يومًا".

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وواصل: "كان أمامنا فرصة ذهبية للعمل على تلك التقنية خلال فترة توقف الدوري قبل منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، فالوقت كان يسمح بذلك".

وأكمل: "أقترح تطبيق نظام الـ(off line) في منافسات الدور الثاني بالدوري، على أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية الموسم الجديد، لإعطاء الحكم فرصة كاملة للتدريب، لا أحد سيرحم الحكم الذي يخطئ".

واستطرد: "حكم الفار يجب أن يمتلك رخصة حكم ساحة والعكس، لأن الأخير عندما يتخذ قرارًا سيتعين عليه إبلاغ حكم الفار أسباب القرار وبناء عليه يتم مناقشة الحالة واتخاذ القرار المناسب".

وأتم سمير عثمان حديثه: "لابد أن يحصل الحكام على فرصة كافية للتدريب على تقنية الفيديو وتطبيقها، اتخذ اتحاد الكرة المصري خطوة جيدة ولكن لا داعي للاستعجال".