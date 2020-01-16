"خسارة تاريخية".. ماذا قال حارس طنطا بعد الهزيمة من الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال علي فرج حارس مرمى فريق طنطا، إن خسارته بخماسية من الأهلي تُعد تاريخية على حد قوله، نظرًا لأنه لم يستقبل هذا العدد من الأهداف خلال تاريخ مبارياته بالقلعة الحمراء.

وأضاف حارس طنطا في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورتس" اليوم الخميس: "أول مرة في تاريخي أخسر بخمسة أهداف أمام الأهلي".

وعن أسباب خسارة فريقه بهذه النتيجة، كشف: "الفريق خاض المباراة على ستاد القاهرة، وهو ستاد رعب نظرًا لخبرات اللاعبين عكس لاعبي الأهلي".

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وتابع: "انتصارات الأهلي العريضة في الآونة الأخيرة وحالة لاعبيه بجانب ما حدث في مباراة الزمالك بعدما كنّا متقدمين في النتيجة كانت من أسباب الخسارة أيضًا".

وبسؤاله عن تحيته لأحمد الشيخ بعد هدفه الثالث في طنطا، كشف حارس طنطا أنه لم يقصد تحية لاعب الأهلي، ما يقصده أن الموضوع خططي بسبب تمركز اللاعبين على المستوى الدفاعي.

وكان فريق طنطا تلقى خسارة ثقيلة على ملعب القاهرة أمام الأهلي بخمسة أهداف دون رد في لقاء أقيم أمس الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر بمسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بالفوز في 11 مباراة محققًا النقطة 33، في المقابل تراجع طنطا للمركز قبل الأخير برصيد عشر نقاط.