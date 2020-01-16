أسامة نبيه يكشف مفاجأة حول انضمام مصطفى محمد للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب المصري، أن مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك يُعد أفضل من مروان محسن مهاجم الأهلي.

نبيه قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر": "مصطفى محمد أفضل من مروان محسن لأنه مستقبل الهجوم، إذا كنت مديرًا فنيًا للمنتخب لقررت الاستعانة به".

وكشف نبيه خلال تصريحاته: "مصطفى محمد دخل حسابات الأرجنتيني هيكتوبر كوبر من أجل الاستعانة به في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بجانب تصفيات كأس العالم".

Advertisements

وواصل: "هذا التوقيت قررنا الاستعانة بمروان محسن لأننا كنّا نعاني في هذا المركز بجانب أن كوبر كان يريد اللاعب الذي ينفذ تعليماته".

وأصبح مصطفى محمد أحد الأعمدة الأساسية لفريق الزمالك خلال هذا الموسم حيث سجل اللاعب الشاب سبعة أهداف في 17 مباراة خلال هذا الموسم.

في المقابل، سجل مروان محسن أربعة أهداف مع الأهلي حتى الآن خلال 11 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت في الدوري أو بطولة دوري الأبطال الأفريقي.