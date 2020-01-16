فبراير المقبل.. طائرة المنيا تواجه الدخان في دور الـ32 ببطولة كأس مصر

أعلنت اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن جدول مباريات كأس مصر للموسم الرياضي 2019- 2020، والتى سيستهل فيها نادي المنيا مبارياته ، بإستضافة فريق الدخان بالدور الـ32، كما حدد الاتحاد موعد أولى مباريات البطولة، الاثنين الموافق 3 فبراير القادم،

المقرر عقدها على أرض نادي المنيا .

في أولى دورات البطولة، التى تضم أندية الجمهورية للمنافسة على اللقب، ومن جانبة، يستعد فريق المنيا لخوض المنافسات بقوة وذلك بالاعداد البدني والمهاري للفريق على

يد الجهاز الفني لنادى المنيا بقيادة ابراهيم عبدالحكم ، المدير الفني، وجهازه الذي يضم كل من .

خالد أبو الوفا ، مدرب عام، واسماعيل رجب ، مدرب مساعد، وأحمد السيوفي ، أخصائي علاج طبيعي، وحسين الشيمي أخصائي أحمال بدنية، وأحمد هتلر ، مدير إداري الفريق، وإشراف مصطفى فتحى يونس عضو مجلس إدارة نادي المنيا.