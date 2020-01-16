قائد سلة الأهلي: الفوز على الزمالك دفعة قوية نحو اللقب

أكد مودي الجارحي، قائد الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي أهمية الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك في دوري السوبر للمحترفين.
وأوضح أن الفريق تعاهد على تقديمأفضل ما لديه وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة؛ من أجل مصالحة الجماهير، مشيرا إلى أن الفوز على الزمالك في ملعبه يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في البطولة.
وشدد الجارحي على أن الفريق بحاجة إلى دعم جمهور الأهلي ومساندته، خاصة في الأوقات الصعبة؛ من أجل الفوز ببطولة دوري السوبر التي يقاتل الجميع من أجل التتويج بها لإسعاد الجماهير.
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