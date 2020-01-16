سلة الأهلي بدون راحة بعد الفوز على الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي تدريباته اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة فريق الجزيرة في الجولة المقبلة من منافسات دوري السوبر للمحترفين. للمحترفين. وقرر أشرف توفيق المدير الفني استمرار التدريبات بدون راحة عقب تغلب الفريق أمس على الزمالك بنتيجة 93-83 في البطولة. على الزمالك بنتيجة 93-83 في البطولة. ويرغب توفيق في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لتحقيق الفوز في مباراة الجزيرة؛ نظرا لأهميتها؛ في إطار سعي الأهلي للمنافسة على الفوز بلقب البطولة.

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