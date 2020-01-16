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جهاز الأهلي يدرس المقاولون بالفيديو

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بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشاهدة مباريات فريق المقاولون العرب؛ للوقوف على النقاط الفنية والخططية وتنفيذها في التدريبات التي تقام على ملعب التتش، وذلك قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء

الأحد المقبل في الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر ملف مباراة طنطا أمس، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق بخمسة

أهداف دون رد، ومواصلة التربع على قمة المسابقة برصيد 33 نقطة بالعلامة الكاملة في 11 مباراة.

واستقر فايلر على إقامة المران ظهر اليوم بدون راحة؛ بسبب ضيق الوقت والبدء في التحضير لمواجهة المقاولون العرب والتي يسعى خلالها الجهاز الفني لمواصلة العروض الجيدة واستمرار مسيرة الانتصارات.

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