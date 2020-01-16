فحص طبي لثلاثي الأهلي

يخضع حسام عاشور وشريف إكرامي ومحمود متولي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش؛ للتعرف على حالتهم وفرص مشاركتهم في المران الجماعي.

غاب عاشور وإكرامي عن قائمة مباراة طنطا التي أقيمت أمس، بعد شكوى كابتن الفريق من إجهاد في العضلة الضامة، فيما تعرض إكرامي لإصابة في السمانة وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.

وخرج متولي من مباراة طنطا أمس؛ بسبب الإصابة في السمانة، وفضل الجهاز الفني استبداله؛ لعدم تفاقم الإصابة فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته في المرحلة المقبلة وفقًا لنتائج الفحص الطبي.

يستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل في الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز.