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فايلر يطمئن على جاهزية أليو ديانج

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 اطمأن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية «أليو ديانج» لاعب الفريق الذي خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن

المشاركة الجماعية.

 حصل فايلر على تقرير من سامي قمصان، المدرب المساعد، الذي قاد مران الغائبين عن مواجهة طنطا، الذي أقيم صباح أمس، وشهد مشاركة

ديانج في المران كاملًا وذلك قبل الدفع به في التدريبات استعدادًا للمرحلة المقبلة.

 شارك ديانج في التدريبات؛ ليؤكد جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في السمانة، خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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