سيد عبدالحفيظ: مواجهة المقاولون صعبة

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أهمية وصعوبة مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز، التي تأتي أيضًا قبل مواجهة في غاية الأهمية أمام النجم الساحلي، المقرر لها يوم 26 يناير الجاري في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قال مدير الكرة، إن النتائج التي حققها المقاولون العرب، تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، بقيادة عماد النحاس، تؤكد قوة وصعوبة مباراة

الفريقين المقبلة في سباق الدوري، مشيرًا إلى أن الأهلي أمامه أهداف واضحة يسعى إلى تحقيقها هذا الموسم، وأن المقدمات تشير إلى نتائج ترضي طموحات ورغبات الجميع بنهاية الموسم.

أوضح عبدالحفيظ، أن الأهلي نجح في تخطي طنطا بأداء ونتيجة جيدة بعد الفوز بخمسة أهداف من دون مقابل، وعقب إطلاق صافرة النهاية تم إغلاق ملف المباراة وبدأ الفريق التفكير، والتركيز في مباراة

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المقاولون العرب، والتحضير لها بداية من اليوم على المستوى الفني.

وأشار إلى أن مواجهة المقاولون قد تكون بروفة قوية لمواجهة الفريق المقبلة أمام النجم الساحلي في أسلوب وطريقة اللعب للمنافس.

وشدد مدير الكرة، على أن تفكير الأهلي في الوقت الحالي ينصب على مباراة المقاولون العرب الذي يستحق كل احترام على المستوى الفني الذي قدمه، والذي انعكس على نتائجه هذا الموسم ومكانته في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قرر استئناف مران الفريق اليوم؛ استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي ستقام مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.