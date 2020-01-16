شاهد.. أهداف ومهارات أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع رابيد فيينا النمساوي للتعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

يصل بادجي إلى القاهرة في غضون الساعات القليلة المقبلة ويقضي الاتفاق بانتقال اللاعب مقابل 3.5 مليون يورو للفريق النمساوي بجانب راتب سنوي 700 ألف دولار.

وسيكون بادجي ثاني صفقات الأهلي الشتوية بعد التعاقد مع

محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم المنتخب الوطني، الذي وضع أقدامًا في التشكيلة الإساسية للأهلي.

بدأ أليو، صاحب الـ22 عامًا، مسيرته الاحترافية في أوروبا بعدما انضم إلى جورجاردن السويدي، ولعب 19 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف في أول موسم عام 2017 "الموسم في السويد يلعب خلال عام واحد

فقط".

وانضم أليو بادجي لقائمة منتخب السنغال تحت 20 عامًا بأمم أفريقيا 2017، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

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وفي صيف 2017، شارك مع منتخب السنغال ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، ولعب جميع المباريات مع شباب أسود التيرانجا، الذي خرج من دور الـ16 أمام المكسيك، ولم يسجل أي هدف.

في موسمه الثاني 2018، سجل مع جورجاردن 10 أهداف في 30 مباراة، قبل أن ينتقل إلى رابيد فيينا النمساوي.

شاهد.. أهداف ومهارات أليو بادجي