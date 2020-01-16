معسكر النمسا يجهز منتخب الجودو لبطولة أفريقيا

أكد مرزوق علي نائب رئيس الاتحاد المصري للجودو أن خطة أعداد المنتخب لدورة الالعاب الاولمبية 2020 تسير بشكل جيد خاصة وأن لدينا حتى الآن 3 لاعبين ضمن التصنيف العالمي المؤهل وهم أدهم رمضان و محمد عبدالموجود ومحمد علي في حين يسعى الثنائي محمد محي

وحاتم عبدالاخر للدخول في المراكز المؤهلة من خلال المشاركة في أكبر عدد من البطولات المؤهلة، حيث يخوض المنتخب معسكرا عالميا في النمسا يشارك فيه العديد من المنتخبات الكبرى استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الجودو

في تصريحات خاصة للوفد أن الفرصة كبيرة للتأهل خاصة وأن هناك 6 بطولات مؤهلة سيشارك فيها لاعبوا المنتخب منها بطولة أفريقيا والفوز فيها بالميدالية الذهبية يعزز فرص لاعبينا في التأهل، لافتا إلى أن الاتحاد وضع خطة للتأهل وتسير بشكل جيد خاصة وأن الجميع يعمل في جو من الحب ولا صوت يعلو داخل الاتحاد حاليا فوق صوت الأولمبياد.