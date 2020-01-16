وحدة عدن يحسم قمة مباريات المجموعة الثانية بفوز ثمين على أهلي صنعاء

حسم فريق وحدة عدن، مباراة القمة التي جمعته مع أهلي صنعاء، بتغلبه عليه بهدف دون مقابل، ليتصدر بذلك المجموعة الثانية من نهائيات الدوري التنشيطي الذي يقام في مدينة سيئون بمشاركة 8 فرق.



وأحرز للوحدة هدف الفوز الوحيد، لاعبه "عيدروس عوض" في منتصف الشوط الثاني.



وبهذا الفوز تصدر فريق وحدة عدن مجموعته الثانية، في ختام الجولة الثانية التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد سيئون الأولمبي، برصيد 6 نقاط، وبقى فريق أهلي صنعاء بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط.



وكانت المباراة الأولى التي أقيمت صباح الأربعاء في استاد سيئون قد انتهت بفوز شعب حضرموت على اتحاد اب بهدفين لهدف، ليحل فريق شعب حضرموت بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما بقي رصيد اتحاد اب صفر نقاط في قاع الترتيب.



وتتواصل مباريات البطولة اليوم الخميس في المجموعة الأولى، حيث يلعب هلال الحديدة مع اليرموك، ويلعب التلال مع أهلي تعز.



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