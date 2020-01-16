اونلاين | بث مباشر مباراة الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث حي مباراة الهلال اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث حي مباراة الهلال اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق يستعد الهلال لملاقاة نظيره الاتفاق، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك

مباراة الهلال والاتفاق وتقام المباراة التي تجمع بين الهلال والاتفاق عند الساعة الخامسة والخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة والخمس دقائق بتوقيت مكة، والثالثة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش.

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مباراة الهلال والاتفاق الهلال تأهل إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تمكن من إزاحة نظيره الفيصلي، بالفوز بركلات الترجيح في دور الـ16.

فيما صعد فريق الاتفاق، بعد أن أطاح بمنافسه أحد، بنتيجة عريضة، بسباعية مقابل هدف، في دور الـ16.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق شاهد مباراة الهلال والاتفاق

ويذاع اللقاء الذي يجمع بين الهلال والاتفاق، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر قناة السعودية الرياضية الأولى.