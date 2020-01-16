اونلاين | بث مباشر مباراة الهلال KSA Sports 1 HD مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الهلال KSA Sports 1 HD مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث حي مباراة الهلال والاتفاق يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الدور الربع نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الهلال والاتفاق موعد مباراة الهلال والاتفاق بكأس خادم الحرمين الشريفين:-

بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق تنطلق مباراة الهلال السعودي و الاتفاقن مساء اليوم الخميس، في تمام الخامسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وخمس دقائق بتوقيت أبوظبي .

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مباراة الهلال والاتفاق القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق:-

ويمكنكم متابعة مباراة الهلال السعودي

والاتفاق مساء اليوم الخميس عبر شاشة قناة السعودية الرياضية الاولي بصوت المعلق الرياضي عبدالله الحربيKSA Sports 1 HD

بث حي مباراة الهلال والاتفاق والجدير بالذكر أن الهلال يتصدر قائمة ترتيب الدوري السعودي حتي الأن برصيد 30 نقطة خلال 13 مباراة لعبها في البطولة ، بينما يحتل فريق الاتفاق المركز العاشر برصيد 17 نقطة خلال 14عشر لقاء بالدوري .