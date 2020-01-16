اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال السعودي امام الاتفاق KSA Sports 1 HD بث حي الان كاس خادم الحريمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الهلال السعودي امام الاتفاق KSA Sports 1 HD بث حي الان كاس خادم الحريمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق تعرف على موعد مباراة الهلال والاتفاق في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، مباراة الهلال والاتفاق يشهد ملعب استاد جامعة الملك سعود يوم الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441 هجريًا، مواجهة بين فريق الهلال وفريق الاتفاق في الدور الربع النهائي من مسابقة كأس الملك وتقام المباراة الساعة 6:05 مساءً بتوقيت الرياض، 5:05 بتوقيت القاهرة.

مباراة الهلال والاتفاق ووصل الزعيم للدور الربع النهائى فى كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مواجهة فريق الفيصلى فى دور الـ16، وانتهت المباراة بنتيجة 2-2 وفاز الموج الأزرق بضربات الترجيح، بينما تأهل فارس الشرقية لدور الـ8 بعد فوزه على فريق أحد بنتيجة 7-1.

بث حي مباراة الهلال والاتفاق وكان الهلال قد حقق الفوز فى آخر لقاءاته فى الدورى السعودى أمام فريق الوحدة بنتيجة 3-1، وتعادل فريق الاتفاق في آخر مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق ضمك بنتيجة 2-2.

بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق على الرغم أن الزعيم يحتل المركز الأول فى جدول الدورى السعودى برصيد 30 نقطة بينما يحتل فارس الدهناء فى المركز العاشر برصيد 17 نقطة، إلا أنه متوقع أن يشهد اللقاء أداء قتالى لكلا الفريقين أملًا فى التأهل للدور نصف النهائى.

مباراة الهلال والاتفاق هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الهلال والاتفاق، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

مباراة الهلال والاتفاق يغيب عن الهلال أربعة لاعبين بداعي الإصابة، هم حسن كادش وعمر خريبين وعبد الله عطيف وجانج هيون سوو، ولن يغيب أي لاعب آخر بداعي الإيقاف أو الإصابة خاصةً بعد عودة العابد من الإصابة.

مباراة الهلال والاتفاق من المتوقع أن يبدأ رازفان لوشيسكو مدرب الزعيم بالتشكيل الكامل أمام الاتفاق، وسيحرس المرمى المعيوف وأمامه سيتواجد البريك وجحفلي والبليهي والشهراني، وسيتكون الوسط من كويار وكنو وأمامهما الثلاثي كارية وجيوفينكو والدوسري، وبالطبع سيتواجد في الهجوم جوميس.

مباراة الهلال والاتفاق التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جحفلي - محمد البريك

Advertisements

محمد كنو - جوستافو كويار

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتفاق

بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق بعد عودة صالح العمري أصبحت صفوف الاتفاق مكتملة قبل مواجهة الهلال، ولن يغيب أي لاعب للإصابة أو الإيقاف.

مشاهدة لقاء مباراة الهلال والاتفاق سيبدأ المدرب الوطني خالد العطوي برايس مبولحي في حراسة المرمى، وأمامه أسامة الحدادي واليامي ويامبيري والقميزي، في الوسط سيدفع بهزازي وكيس، وأمامهما الثلاثي العمري ودوكارا والسليتي، وسيقود الهزاع الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

رايس مبولحي

أسامة الحدادي - سعيد اليامي - سيدريك يامبيري - صالح القميزي

فيليب كيس - علي هزازي

نعيم السليتي - سليماني دوكارا - صالح العمري

هزاع الهزاع