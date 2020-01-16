رياضة | وزن هازارد يصل لـ80 كيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزن هازارد يصل لـ80 كيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف إدين هازارد نجم ريال مدريد أنه فقد السيطرة على وزنه خلال فترة الصيف الماضي مما أدى زيادة وزنه بشكل رهيب قبل الانتظام في تدريبات سانتياج برنابيو.

وأكد هازارد أن وزنه الطبيعي يبلغ 75 كيلو جرام، لكنه زاد بمقدار 5 كيلوات خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أنه يكسر جميع القواعد الاحترافية للاعب كرة القدم في وقت الإجازات.

وقال هازارد: "زيادة الوزن لن أكذب، إذا كنت في إجازة اتصرف على هذا النحو، لقد زاد وزني بمقدار 5 كيلو أنا واحد من الأشخاص الذين يزداد وزنهم بسرعة ويفقدونه بسرعة أيضاً"

وتابع “عندما كنت في ليل وعمري 18 عاماً، كنت أزن 72 أو 73 كيلو، ومع اكتساب كتلة عضلية وصل وزني إلى 75 كيلو، أحياناً أصل إلى 77 كيلو في أوقات سيئة، في الصيف وصلت إلى 80 كيلو، لكنني فقدت الزيادة خلال 10 أيام فقط".