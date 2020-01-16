رياضة | ببلاش.. خسائر فادحة للأهلي من بيع وليد أزارو وجيرالدو (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ببلاش.. خسائر فادحة للأهلي من بيع وليد أزارو وجيرالدو (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب النادي الأهلي من إعلان التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف مقابل مليوني دولار لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

ويصل المهاجم السنغالي القاهرة مساء اليوم الخميس للخضوع للكشف الطبي وإكمال عملية انتقاله للنادي الأهلي، ثم يقوم النادي الأحمر بتديمه رسميًا إلى وسائل الإعلام في ثاني صفقاته الشتوية.

تعاقد الأهلي مع اللاعب السنغالي سيطيح بالمغربي وليد أزارو من قائمة الأهلي بعدما استقر الجهاز الفني ولجنة التخطيط بالنادي على رحيله وفسخ التعاقد معه في يناير الجاري من أجل إفساح المجال لقيد أليو بادجي في قائمته المحلية والإفريقية.

وكانت الأنباء قد انتشرت في الأيام الماضية على أن هناك حيرة داخل النادي الأهلي على اللاعب الذي سيرحل عن النادي الأحمر من الأجانب سواء المغربي وليد أزارو أو الأنجولي جيرالدو دا كوستا، وفي كل الأحوال فإن رحيل أي منهما الأن سيلحق بالثاني في نهاية الموسم، لتصبح مسألة إهدار المال في الأهلي أمرًا سهلًا للغاية.

وليد أزارو

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تعاقد الأهلي مع المهاجم المغربي في صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي بعقد يمتد لأربعة مواسم مقابل مليون و300 ألف دولار.

لعب أزارو مع الأهلي موسمين ونصف ونجح في الموسم الأول في التتويج بلقب هداف الدوري المصري، وتلقى عرضًا للاحتراف من أحد الأندية الصينية مقابل يقترب من 7 مليون دولار لكن الأهلي تراجع عن إتمام الصفقة خلال تولي محمد فضل مهمة مدير التعاقدات بالنادي بسبب بعض البنود في العقد.

جيرالدو دا كوستا

انضم الجناح الأنجولي في يناير الماضي قادمًا من نادي أول أغسطس بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف مقابل مليون دولار ولم ينجح اللاعب في إقناع الأجهزة الفنية التي تولت تدريب المارد الأحمر وظل حبيسًا لدكة البدلاء.

وتلقى جيرالدو عرضين في الفترة الماضية من أحد الأندية البرازيلية ونادي الصفاقسي التونسي لكن فرص بقاءه في الأهلي حتى نهاية الموسم هي الأقوى في ظل ضعف المقابل المادي.