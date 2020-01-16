رياضة | إيكر كاسياس يقترب من رئاسة الاتحاد الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيكر كاسياس يقترب من رئاسة الاتحاد الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة في الحارس إيكر كاسياس ليصبح رئيساً للاتحاد الإسباني للعبة خلفاً للرئيس الحالي لويس روبياليس.

وذكر في برنامج "إل بارتيداثو" على إذاعة كوبي الإسبانية، فإن تيباس يفكر منذ وقت في الحارس السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد لينافس روبياليس في انتخابات الاتحاد المقبلة المزمع إجراؤها في مارس (آذار) القادم.

وأضاف المصدر أن تيباس يرى في كاسياس الذي توقف عن اللعب بين صفوف بورتو وتولى منصب إداري عقب تعرضه لأزمة قلبية في الأول من مايو (أيار) الماضي خلال تدريبات الفريق، المرشح المثالي لمنافسة روبياليس وأن العديد من الأشخاص في محيطه أقنعوه بأن الحارس المخضرم هو الوحيد القادر على محاولة انتزاع المنصب من الرئيس الحالي.

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ويدرس كاسياس بحذر إمكانية اتخاذ هذه الخطوة لأنه في هذه الحالة سيعتزل اللعب نهائياً، علماً بأنه يعمل حالياً كحلقة وصل بين فريق بورتو ومجلس إدارة النادي.

ويخطط روبياليس للدعوة لانتخابات جديدة في النصف الأول من مارس (آذار) القادم قبل بدء وديات المنتخب، وواجه بالأمس طلباً للمثول أمام القضاء للإدلاء بأقواله في اتهامه بالاعتداء على مهندسة.

وحال قرر كاسياس (38 عاماً) الترشح، ستكون انتخابات الاتحاد المقبلة منافسة على أعلى مستوى بين الرئيس الحالي وواحداً من أكثر اللاعبين شعبية في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

لكن في حالة عدم وجود مرشح أمام الرئيس الحالي، سيفوز روبياليس تلقائياً بولاية جديدة تمتد بين 2020 و2024.