رياضة | الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على فسخ عقد وليد أزارو مهاجم الفريق الحالي تمهيدًا للتعاقد مع أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي في الميركاتو الشتوي.

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وتعاقد الأهلي مع وليد أزارو قبل موسمين ونصف الموسم فى صيف 2017 من الدفاع الحسني الجديدي المغربي مقابل مليون و 300 ألف دولار، فيما يحصل اللاعب على 700 ألف دولار سنويًا.

وكان الأهلي قد رفض عرضًا خرافيًا من نادى هيبى فورتشين الصيني تردد أنه وصل إلى 10 مليون دولار، من أجل بيع أزارو عندما تألق وكان هدافًا للدوري المصري.