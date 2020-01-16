رياضة | بشرى سارة للأهلي في إصابة أليو ديانج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للأهلي في إصابة أليو ديانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمأن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية «أليو ديانج» لاعب الفريق الذي خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

وحصل فايلر على تقرير من سامي قمصان، المدرب المساعد الذي قاد مران الغائبين عن مواجهة طنطا، الذي أقيم صباح أمس، وشهد مشاركة ديانج في المران كاملا وذلك قبل الدفع به في التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.

وشارك ديانج في التدريبات؛ ليؤكد جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في السمانة، خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.