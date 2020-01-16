رياضة | إجمالي صفقة أليو بادجي في الأهلي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجمالي صفقة أليو بادجي في الأهلي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي في التوصل إلى اتفاق مع نادي رابيد فيينا النمساوي علدفع قيمة صفقة انتقال السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد للنادي الأهلي على سنتين.

واتفق أمير توفيق مع النادي النمساوي على ضم المهاجم السنغالي مقابل مليوني دولار وسيتم تسديدهم على ستنين.

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وصمم رابيد فيينا في البداية الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار لكن أمير توفيق نجح في إتمام الصفقة مقابل مليوني دولار والاتفاق مع النادي النمساوي على كافة التفاصيل المادية، كما سيحصل اللاعب على مبلغ 700 ألف دولار كراتب سنوي.

ويصل اليوم الخميس أليو بادجي لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي عقب توقيع الكشف الطبي عليه، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر.

ويعد بادجي الصفقة الثانية التي يتعاقد معها الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد محمود عبد المنعم كهربا المنضم إليه في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.