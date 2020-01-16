رياضة | أليو بادجي.. صالح جمعة أم مشاغب جديد في الأهلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليو بادجي.. صالح جمعة أم مشاغب جديد في الأهلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب نادي الأهلي تكرار سيناريو صالح جمعة لاعب الفريق الحالي في صفقة السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي المنتظر ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وقاطع بادجي تدريبات رابيد فيينا بالغياب على طريقة صالح جمعة في الأهلي، ثم دخل في أزمة مع جماهير ريد بول سالزبورج المنافس لفريقه عندما ارتدى فانلته على انستجرام مما تسبب في غضب الإدارة منه ورغبتها في رحيله بعد غضب جمهور الناديين منه.

بادجي من مواليد 10 أكتوبر لعام 1997 ويمتلك إمكانيات رائعة مثل الطول الفارع حيث يبلغ طوله 189 سنتيمتر ويمتاز بالقدرة على تسجيل الأهداف لكن رغم كل الإشادات الواسعة بالصفقة هناك بعض النقاط السلبية على أرقام اللاعب التي يجب على الأهلي وضعها في الاعتبار

سلبيات يجب النظر إليها على أرقام أليو بادجي

- لعب 104 مباريات خلال مشواره الكروي سجل 36 هدفًا وصنع 10 فقط

- أداؤه يميل إلى العنف والخشونة في بعض الأحيان فحصل على 13 بطاقة صفراء منهم 4 إنذارات خلال مباراتين أدت إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه خلال مناسبتين.

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- لعب 16 مباراة مع منتخب السنغال تحت 20 عامًا سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع آخر

- خاض أليو بادجي مع رابيد فيينا هذا الموسم 16 مباراة أحرز 3 أهداف فقط وسجل هدفًا وحصل على إنذارين بواقع 762 دقيقة في 3 مشاركات كلاعب أساسي بتشكيلة الفريق و13 مباراة شارك خلالها بديلاً.

- تبلغ قيمة صفقة بادجي 1.5 مليون دولار ما يعادل 22 مليون جنيه يحصل عليها رابيد فيينا للاستغناء وهو رقم كبير على اللاعب صاحب الـ22 عامًا.