رياضة | تشافي: رفضت تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي: رفضت تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد معه لتدريب الفريق خلفًا للمقال أرنستو فالفيردي.

وقال تشافي في تصريحات صحيفة اليوم الخميس :"نعم تلقيت عرضًا من برشلونة بحضور أبيدال والمدير الرياضي أوسكار هنا في الدوحة ولكنني لم اوافق على هذا العرض لأنه المبكر جداً لي تدريب برشلونة ولكنه سيظل حلمي المفضل في المستقبل".

وتابع تشافي: "أحب مدرب برشلونة كيكي سيتين وأحب طريقة عمله أاتوقع له النجاح مع الفريق".

وكان نادي برشلونة قد أعلن مساء الاثنين الماضي تعيين الإسباني كيكي سيتين مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسمين ونصف بعد إقالة أرنستو فالفيردي من منصبه عقب خروج الفريق من كأس السوبر الإسباني بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.