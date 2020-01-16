رياضة | عاجل.. اليويفا يكشف سبب إختيار رونالدو في تشكيل العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اليويفا يكشف سبب إختيار رونالدو في تشكيل العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت جريدة ميرور البريطانية في تقريراً صدر، صباح اليوم الخميس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفتوس، حصل على امتياز نادر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، كي يتم اختياره ضمن التشكيل المثالي لعام 2019.

وقالت الجريدة البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي غير من الخطة الخاصة بفريق العام، كي يضمن ظهور كريستيانو في التشكيل، عقب حصول نجم السيدة العجوز على ترتيب متراجع.

ونوهت الصحيفة إلى أن الاستفتاء الذي شارك به أكثر من مليوني مشجع من جميع أنحاء أوروبا، نادرًا ما نتج عنه تشكيلًا يعتمد على خطة 4-2-4.

وواصلت الجريدة في تقريرها أن سر اختيار هذه الخطة تحديدًا في التشكيل المثالي هو إسقاط أحد لاعبي خط الوسط، وإدخال كريستيانو بدلًا منه، بعد أن حل صاروخ ماديرا في المركز الرابع في التصويت الخاص بالمهاجمين، عقب ميسي وماني وليفاندوفسكي.

وأكدت "ميرور" أن قرار تغيير خطة الفريق لإدخال كريستيانو، يعود إلى شعبية الأخير الكبيرة لدى رؤساء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن اللاعب الذي تم إسقاطه من خط الوسط على الأرجح هو الفرنسي نجولو كانتي، نجم تشيلسي.

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وأضافت أن الإعلان عن التشكيل المثالي تأخر خلال الأسبوع الماضي، لأن رؤساء اليويفا كانوا في حيرة بشأن ما يجب فعله حيال وضع كريستيانو.

وصرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن فوز البرتغال بلقب دوري الأمم ساعد في حصول رونالدو على مكان بالتشكيل المثالي.

وأكمل : "تم اختيار التشكيل المثالي لهذا العام من خلال أصوات الجماهير، بالتوازي مع إنجازات اللاعبين في مسابقات الاتحاد الأوروبي".

وإختتم : "بسبب ذلك هناك 5 فائزين بدوري الأبطال في التشكيلة، و4 بلغوا نهائي دوري الأمم، كما أن خطة التشكيل تتغير بشكل منتظم وهذا العام ليس استثناءً".