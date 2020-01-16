رياضة | بديل سواريز.. تطور جديد في برشلونة بشأن الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل سواريز.. تطور جديد في برشلونة بشأن الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولو نادي برشلونة يقومون حاليًا بتقييم الوضع تمهيدًا لاقتحام سوق الانتقالات الشتوي الحالي لجلب بديل لويس سواريز.

وسيعاني البارسا في الفترة المقبلة من غياب الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم الفريق، والذي تأكد غيابه لمدة أربعة أشهر بسبب خضوعه لعملیة جراحیة لعلاج إصابته في الغضروف المفصلي للركبة الیمنى.

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وقال الصحفي جوان باتلوري بإذاعة ‘‘كادينا كوبي الإسبانية‘‘: ‘‘بعد وصول كيكي سيتين لا تستبعد الأمانة الفنية في برشلونة التوقيع مع رأس حربة في هذا السوق الشتوي‘‘.

وتابع باتلوري: ‘‘ قبل التوقيع مع مهاجم جديد، النادي الآن أن عليه تقييم الوضع‘‘.

ويدرس برشلونة ضم مارتينيز مهاجم إنتر ميلان خلال الميركاتو الشتوي، والذي سيكلف سيكلف خزينة النادي الكاتالوني 111 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.