رياضة | 5 مكاسب حققها فايلر من فوز الأهلي على طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مكاسب حققها فايلر من فوز الأهلي على طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق فوز كبير على نادي طنطا، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

أهداف الأهلي أمام طنطا

وأحرز أهداف الأهلي، حسين الشحات في الدقيقة 11 من بداية اللقاء، ثم كهربا في الدقيقة 79، وأحمد الشيخ في الدقيقة 81، ومروان محسن في الدقيقة 89، وكهرباء يعود بالهدف الخامس في الدقيقة 91.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

وبتلك النتيجة واصل الأهلي تربعة على عرش صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما ظل طنطا في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، المكاسب التي حققها رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أمام طنطا.

أكبر نتيجة خلال مسيرته مع الأهلي

تعد نتيجة مباراة الأهلي وطنطا، والتي انتهت بخمسة أهداف نظيفة، أكبر نتيجة للمارد الأحمر هذا الموسم، وأيضاً خلال مسيرة فايلر مع الفريق.

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أسرع معدل تهديفي هذا الموسم

واصل الأهلي تحقيقه للأرقام القياسية، بعدما تمكن من تسجيل 4 أهداف في 12 دقيقة، كأسرع معدل تهديفي في مباراة واحدة هذا الموسم.

معادلة رقم جوزية

تمكن فايلر من معادلة رقم الأسطورة البرتغالية مانويل جوزية، المدير الفني السابق للأهلي، كثالث أفضل إنطلاقة في تاريخ الدوري المصري الممتاز، منذ موسم 2005-2006.

ثاني أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين

بعد خماسية المارد الأحمر أمس، تعد ثاني أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين، بعد موسم 1975-1976، والتي انتهت المباراة بستة أهداف مقابل لا شيء.

مباراة "توهج الفولت"

تمكن محمود عبد المنعم "كهربا"، المنضم حديثاً لصفوف المارد الأحمر، من تسجيل هدفين في ثاني ظهور له في الدوري المصري الممتاز بعد مشاركته الأولى في الجولة الماضية أمام إف سي مصر.