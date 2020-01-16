رياضة | احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الأهلي من حسم صفقة السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بداية من فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

بادجي من مواليد العاشر من أكتوبر لعام 1997 ويمتلك إمكانيات رائعة مثل الطول الفارع حيث يبلغ طوله 189 سنتيمتر ويمتاز بالقدرة على تسجيل الأهداف لكن رغم كل الإشادات الواسعة بالصفقة هناك بعض النقاط السلبية على أرقام اللاعب التي يجب على الأهلي وضعها في الاعتبار

سلبيات على أرقام أليو بادجي

- لعب 104 مباريات خلال مشواره الكروي سجل 36 هدفًا وصنع 10 فقط

- أداؤه يميل إلى العنف والخشونة في بعض الأحيان فحصل على 13 بطاقة صفراء منهم 4 إنذارات خلال مباراتين أدت إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه خلال مناسبتين.

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- خاض 16 مباراة مع منتخب السنغال تحت 20 عامًا سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع آخر

- لعب بادجي مع رابيد فيينا هذا الموسم 16 مباراة أحرز 3 أهداف فقط وسجل هدفًا وحصل على إنذارين بواقع 762 دقيقة في 3 مشاركات كلاعب أساسي بتشكيلة الفريق و13 مباراة شارك خلالها بديلاً.

- تبلغ قيمة صفقة بادجي 1.5 مليون دولار ما يعادل 22 مليون جنيه يحصل عليها رابيد فيينا للاستغناء وهو رقم كبير على اللاعب صاحب الـ22 عامًا

- في شهر ديسمبر الماضي قاطع بادجي تدريبات رابيد فيينا ثم خرج بفانلة ريد بول سالزبورج على انستجرام نكاية في جماهير الفريق المنافس مما تسبب في غضب الإدارة منه ورغبتها في رحيله بعد غضب جمهور رابيد فيينا نفسه وهو الفخ الذي كان قد وقع فيه صالح جمعة مع الأهلي بالاستمرار في مغازلة الجماهير.

- تظهر الفيديوهات الأولى للاعب عدم قدرته على المراوغة برشاقة للمنافسين مما يشير إلى أنه مهاجم داخل منطقة الجزاء فقط.