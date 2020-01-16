رياضة | شبان قنا يشكو قلة الإمكانيات للمحافظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبان قنا يشكو قلة الإمكانيات للمحافظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كمال الزين، المدير الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا، إن الفريق يعاني من قلة الإمكانيات، التي ربما تؤثر على نتائج وأداء الفريق خلال منافسات الدور الثاني.

وأشار الزين في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الرياضي" إلى أن إدارة النادي القناوي فعلت كل شئ من أجل توفير اقل الامكانيات، ولكن المشوار طويل ويحتاج الدعم المادي لاستكمال ما بدأنا.

وأوضح أن إدارة نادي لاشبان قامت بالتواصل مع محافظ قنا، ومطالبته بمساندة الفريق وتوفير الدعم وحتى الآن لم يصل النادي اي دعم من المحافظة

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وأضاف الزين، "مباريات القسم الثاني، تحتاج إلى ميزانية كبيرة لاسيما بعد المسافات بين الاندية يحتاج الإقامة قبل كل مباراة وهذا ما يحتاج ميزانية خاصة لتلك المباريات، بعيدا عن مستحقات اللاعبين".

ويستهل فريق نادي الشبان المسلمين بقنا مبارياته بالدور الثاني للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، بمواجهة فريق نادي بني سويف، وصيف المجموعة برصيد 23 نقطة، والتي يستضيفها ملعب نادي الشبان يوم الأحد المقبل.

ويحتل شبان قنا المركز الرابع بمجموعة الصعيد برصيد 19 نقطة جمعها بعد 5 إنتصارات 4 تعادلات وهزيمتين