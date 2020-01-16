شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: «صلاح» و«ماني» يغيبان 6 مباريات عن ليفربول في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ألقت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية على احتمالية تعديل موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية 2021 لتعود لموعدها القديم في يناير وفبراير عوضًا عن إقامتها في يونيو، كما حدث العام الماضي في مصر، موضحة أن هذا التعديل قد يعني غياب نجوم كمحمد صلاح وساديو ماني عن فريقهم لـ 6 مباريات.

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وأشارت الصحيفة إلى انتشار بعض التقارير عن إمكانية تعديل موعد إقامة البطولة وإعادته إلى شهري يناير وفبراير، وهو ما يعني فقدان أندية الدوري الإنجليزي لعدد كبير من نجومهم، فيما سيكون أحد أكبر المتضررين نادي ليفربول الذي يواجه احتمالية فقدان الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، وخاصة وأن الثنائي الأول يمثل أهم أسلحة الريدز تحت قيادة يورجن كلوب.

وأضافت الصحيفة إلى أن أرسنال أيضًا قد يفقد هدافه الأول الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، كما سيخسر مانشستر سيتي تواجد رياض محرز.

ونشرت الصحيفة قائمة بالأسماء المحتمل غيابها عن مباريات أندية البريميرليج في حال إقامة أمم أفريقيا في يناير وفبراير، وضمت القائمة اسمي أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، لاعبا أستون فيلا.