موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بلاس والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره كريستال بالاس على ملعب الاتحاد برسم مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ” البريميرليج” مساء السبت المقبل.

Advertisements ويذاع اللقاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مساءً مصر ، السادسة مساءً بتوقيت السعودية. ويدخل الفريق السماوي المباراة وهو بالمركز والثاني في جعبته 47 نقطة ، بينما كريستال بالاس توجد في المركز التاسع برصيد 29 نقطة. ومن المنتظر أن يذاع اللقاء على القنوات التالية: beIN Connect MENA ???? beIN Sports MENA 11 HD beIN Sports MENA 2 HD Canal+ Sport HD (poland) DAZN Canada [$] (geo/R) DAZN España [$] (geo/R) Idman TV PPTV Sport [$] (geo/R) Premier Sports 1 HD (ROI only) RTS 1 Senegal ???? S Sport+ Turkey online Spíler 1 TV / HD TV3 MAX (denmark) / HD TVM 1 (mozambique) ViaPlay (denmark) / HD

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