شكرا لقرائتكم فايلر يستقر على قيد اليو بادجي بدلا من وليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر بالنادى الأهلى أن لجنة التخطيط بالأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، استقرت على قيد السنغالى اليو بادجي مهاجم الفريق الجديد على حساب المغربي وليد أزارو والذي خرج من الحسابات الفنية بشكل كامل.

واستقر مسئولو الأهلي على رحيل أزارو خاصة في ظل عدم تقبل المهاجم المغربي لفكرة جلوسه بديلاً خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي ترغب الإدارة الحمراء في قيد بادجي سريعاً للاستعانة به في المباريات سواء محلياً أو افريقيا.

ونجحت إدارة النادي الأهلي ممثلة في أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات في اقناع نادي رابييد فيينا النمساوي على دفع قيمة صفقة اليو بادجي على مدار 24 شهر (سنتين) ، بعد المفاوضات المكثفة التي قادها توفيق مع الجانب النمساوي خلال الساعات الماضية.

صفقة اليو بادجي ستكلف خزينة النادي مبلغ 2 مليون دولار رغم مطالبة ناديه في الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار في بداية المفاوضات لينجح أمير توفيق تخفيض المبلغ المطلوب والوصول لصيغة اتفاق.

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يُجهز مسئولو النادي الأهلي السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلي المقبلة في بطولة دوري أبطال افريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثاني صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

ويصل اليو بادجي القاهرة اليوم الخميس تمهيداً للإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوي، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة رابييد فيينا و اللاعب خلال الساعات الماضية وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح في حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد في النمسا لحسمها، ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن إتمام الصفقة بمجرد وصول اللاعب القاهرة على أن ينضم للتدريبات تمهيداً للاستعانة به في مباريات الأهلي محلياً وافريقيا.

ورحّب المهاجم السنغالي باللعب للأهلي مما ساعد في تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادي رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر في إتمام الصفقة، وتأتي صفقة الاهلي مع المهاجم السنغالي بعدما ابدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالي حيث أكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالي ، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولي الاهلي عن المهاجم السنغالي أن لاعب رابيد فيينا النمساوي لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتي في مقدمتها، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعني إمكانية إستجابته لتعليمات الجهاز الفني بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب إستفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً عن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها وحسم الاهلي الصفقة بشكل شبه نهائي.