شكرا لقرائتكم كارتيرون يستكشف المصري أمام بيراميدز قبل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، مُشاهدة تسجيلات مباريات المصرى الأخيرة خاصة مواجهة الفريق البورسعيدى مع بيراميدز فى دور المجموعات من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، التى انتهت بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة، لاكتشاف نقاط القوة والضعف فى المصرى قبل المواجهة التى ستجمع الأبيض معه، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، يوم الإثنين المقبل.

ومنح الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لاعبى الأبيض راحة اليوم الخميس، من التدريبات، بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض على الجونة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ملعب النادى الساحلى.

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ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة، إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، ويسعى الأبيض لاستكمال انتصاراته فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الإفريقى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.