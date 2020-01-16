شكرا لقرائتكم الأهلي ينهى صفقة اليو بادجي مقابل 2 مليون دولار تسدد على عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر أن إدارة النادى الأهلى ممثلة فى أمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات، نجحت فى اقناع نادى رابييد فيينا النمساوى، على دفع قيمة صفقة اليو بادجى على مدار 24 شهرا (سنتين)، بعد المفاوضات المكثفة التى قادها توفيق مع الجانب النمساوى خلال الساعات الماضية.

ووفقاً لمصدر داخل إدارة النادى الأهلى فإن صفقة اليو بادجى ستكلف خزينة النادى مبلغ 2 مليون دولار رغم مطالبة ناديه فى الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار فى بداية المفاوضات لينجح أمير توفيق تخفيض المبلغ المطلوب والوصول لصيغة اتفاق.

يُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

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ويصل اليو بادجى القاهرة اليوم الخميس تمهيداً للإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوى، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة رابييد فيينا واللاعب خلال الساعات الماضية وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح فى حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد فى النمسا لحسمها.

ومن المقرر أن يعلن الأهلى عن إتمام الصفقة بمجرد وصول اللاعب القاهرة على أن ينضم للتدريبات تمهيداً للاستعانة به فى مباريات الأهلى محلياً وأفريقيا.

ورحّب المهاجم السنغالى باللعب للأهلى مما ساعد فى تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادى رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر فى إتمام الصفقة، وتأتى صفقة الأهلى مع المهاجم السنغالى بعدما ابدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالى حيث أكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الأهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فيينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتى فى مقدمتها، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعنى إمكانية استجابته لتعليمات الجهاز الفنى بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب إستفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها وحسم الأهلى الصفقة بشكل شبه نهائى مقابل مليون و500 ألف دولار أى ما يقرب من 22 مليون جنيه.