شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. أيمن منصور يمنح الزمالك السوبر الأفريقى على حساب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زى النهاردة عام 1994، توج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بهدف أيمن منصور، فى المباراة التى أٌقيمت فى جنوب أفريقيا وتحديداً فى جوهانسبرج.

سارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، عندما كانت كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وأطلق صاروخاً على يسار أحمد شوبير حارس الأهلى آنذاك، الذى لم يستطع التصدى لها، وفاز الزمالك بالسوبر الأفريقى الأول فى تاريخه، وكان ذا مذاق خاص لأنه جاء على حساب الأهلى وفى وقت قاتل، فاستحقت أن تكتب فى التاريخ.

تشكيلة الزمالك فى المباراة مكونة من حسين السيد فى حراسة المرمى وامامه حسين عبداللطيف (عصام مرعى) وهشام يكن وطلعت منصور وأشرف يوسف، وفى خط الوسط اسماعيل يوسف وعفت نصار وسامى الشيشينى وخالد الغندور، بينما قاد خط الهجوم الثنائى إيمانويل وأيمن منصور .

وكان الفريق يضم معه نادر السيد ومعتمد جمال ومحمد صبرى .

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وبهذا الفوز أصبح الزمالك أول نادى مصرى يتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقية فى إنجاز تاريخى ساهم فيه الراحل محمود الجوهرى نجم الأهلى الاسبق الذى كان مديراً فنياً للقلعة البيضاء فى ذلك التوقيت، وكان الجهاز الفنى للزمالك مكونا من، الراحل محمود الجوهرى ومعه: محمود سعد مدربا عاما وعبدالرحيم محمد مدربا مساعد وأحمد سليمان مدرباً لحراس مرمى، وقاد المباراة تحكيميا: الجنوب أفريقى باتروس ماتابيلا .

تسلم هشام يكن كابتن الزمالك كأس السوبر ليعود بها إلى القاهرة واحتفل لاعبو وجماهير الزمالك بالفوز الكبير فى فندق الإقامة بجوهانسبرج وعندما نزل فريق الزمالك مطار القاهرة وجد كل الجماهير المصرية فى انتظاره بالطبل والدفوف مما شجع الجوهرى ليقول لمحمود سعد المدرب العام "سأفعل اليوم مثل جمال عبدالناصر سأركب سيارة مكشوفة من المطار وأطوف بها كل شوارع القاهرة.