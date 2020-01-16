رسمياً.. الأهلي يحسم صفقة اللاعب السنغالي أليو بادجى مقابل 22 مليون جنيه

حسم النادي الأهلي صفقة اللأعب الجديد الجديد السنغالى أليو بادجى، والذي يصل القاهرة اليوم الخميس تمهيداً لإعلان انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوى، بعد توقيع الكشف الطبي.

وينضم اللاعب السنغالي إلى القلعة الحمراء مقابل مليون و500 ألف دولار، أى ما يقرب من 22 مليون جنيه، ومن المقرر أن يعلن الأهلى عن إتمام الصفقة بمجرد وصول اللاعب القاهرة، على أن ينضم للتدريبات تمهيداً للاستعانة به فى مباريات الأهلى محلياً وأفريقياً.

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وتأتى صفقة الأهلى مع المهاجم السنغالى بعدما أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالى، وأكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الأهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فيينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه، وفى مقدمتها صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً ما يعنى إمكانية استجابته لتعليمات الجهاز الفنى بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب استفادة الفريق منه سنوات طويلة، فضلاً عن مهاراته الفنية والسرعة الواضحة التى يتمّيز بها،