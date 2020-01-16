شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تخصيص جائزة مالية لأفضل لاعب فى مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تخصيص جائزة مالية لأفضل لاعب فى مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها فى الإمارات يوم 20 فبراير المقبل، على ستاد محمد بن زايد.

وتناقش اللجنة الخماسية مع الشركات الراعية للمباراة تخصيص جوائز فردية لأفضل لاعب "رجل المباراة"، وجائزة للاعب صاحب أفضل أخلاق، وجائزة للعب النظيف. وكشف محمد، أنه تقرر صرف 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة.

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واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير، برئاسة عمرو الجناينى، الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة، وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الجارى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى الذى شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفى المقرر عقده اليوم الأربعاء.

ووعدت شركة بريزنتيشن بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر، وأن يكون امتدادًا للظهور فى المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة فى بطولتى أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.