شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يرحل عن الأهلي وقيد أليو بادجي بدلاً منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر بالنادى الأهلى أن لجنة التخطيط بالأهلى ، بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، استقرت على قيد السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد على حساب المغربى وليد أزارو والذى خرج من الحسابات الفنية بشكل كامل.

واستقر مسئولو الأهلى على رحيل أزارو، خاصة فى ظل عدم تقبل المهاجم المغربى لفكرة جلوسه بديلاً خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى ترغب الإدارة الحمراء فى قيد بادجى سريعاً للاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو افريقيا.

ونجحت إدارة النادى الأهلى ممثلة فى أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات فى اقناع نادى رابييد فيينا النمساوى على دفع قيمة صفقة اليو بادجى على مدار 24 شهر (سنتين)، بعد المفاوضات المكثفة التى قادها توفيق مع الجانب النمساوى خلال الساعات الماضية.

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صفقة اليو بادجى ستكلف خزينة النادى مبلغ 2 مليون دولار رغم مطالبة ناديه فى الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار فى بداية المفاوضات لينجح أمير توفيق تخفيض المبلغ المطلوب والوصول لصيغة اتفاق.

يُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال افريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

ويصل اليو بادجى القاهرة اليوم الخميس تمهيداً للإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوي، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة رابييد فيينا و اللاعب خلال الساعات الماضية وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح فى حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد فى النمسا لحسمها، ومن المقرر أن يعلن الأهلى عن إتمام الصفقة بمجرد وصول اللاعب القاهرة على أن ينضم للتدريبات تمهيداً للاستعانة به فى مباريات الأهلى محلياً وافريقيا.

ورحّب المهاجم السنغالى باللعب للأهلى مما ساعد فى تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادى رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر فى إتمام الصفقة، وتأتى صفقة الاهلى مع المهاجم السنغالى بعدما ابدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالى حيث أكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الاهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فيينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتى فى مقدمتها، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعنى إمكانية إستجابته لتعليمات الجهاز الفنى بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب إستفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها وحسم الاهلى الصفقة بشكل شبه نهائي.