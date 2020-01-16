شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية الأهلى فى طنطا على المائدة الفنية لعماد النحاس فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب فيديو مباراة النادى الأهلى مع طنطا، والتى جمعت الفريقين أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام والتى انتهت بفوز عريض للفريق الأحمر بخماسية نظيفة، وذلك فى إطار استعدادات المقاولون لمواجهة الأهلى المرتقبة يوم الأحد المقبل.

ويسعى النحاس لتحديد عناصر الخطورة فى النادى الأهلى خاصة بعد تألق محمود عبد المنعم كهربا المنضم مؤخرا للقلعة الحمرا واندماجه سريعا فى التشكيل، لتحذير دفاعات المقاولون العرب.

ويواصل المقاولون تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعدادا لمواجهة الأهلي الأحد المقبل، في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة، كما يمتلك المقاولون ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.

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ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه ثمانية أهداف.

واستأنف المقاولون تدريباته، الإثنين الماضي على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة الأهلي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الفريق مع نادي مصر.