شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادى الشرقية يتراجع عن الاستقالة بعد 5 أيام من تقديمها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه صباح اليوم الخميس، 7 من أعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، وهم كل من خالد جعفر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد عبد المنعم أمين الصندوق بالنادي، ونرمين الهجرسي، عضو مجلس الإدارة، والمهندس كامل رمزي عضو مجلس إدارة، وخالد بيومي، عضو مجلس إدارة، وشادي مسعد، وخالد عابدين، إلي مبني محافظة الشرقية، والتقوا بالدكتور ممدوح غراب، المحافظ، وتحدثوا معه عن عدولهم عن الإستقالة.

وعلم" الخليج 365" من مصادره إنه بعد مقابلة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يوم البست الماضي، والذي رأي أن المصلحة العامة للنادي تتطلب تقديم الاستقالة، لوجود حالة من الجدل والمشاكل، بين مجلس الإدارة والأعضاء، وهو ما يؤثر بالسلب علي النادي، فوافق الجميع علي تقديم الاستقالة، بشرط عدم تراجع أي من الأعضاء فيها، وأن يلتزم الجميع أمام المحافظ بذلك، ، ولكن بعد ساعة من قرار الاستقالة، تراجع عنها الدكتور "مجدي عزت" رئيس مجلس الإدارة، وبعد يومين تراجع عن الاستقالة كل من إبراهيم الباجوري، عضو مجلس إدارة النادي، وأسامة سلطان، عضو مجلس النادي، الأمر الذي دفع الأعضاء السبعة إلي التوجه، صباح اليوم، إلي مقابلة محافظ الشرقية، وعرضوا عليه الأمر فطلب منهم الرجوع ومحاولة النهوض بالنادي لصالح المحافظة وأبنائها، وخاصة أنهم التزموا بالقرار ولم يتراجعوا فيه، بخلاف تراجع 3 من مجلس الإدارة من أنفسهم، الأمر الذي يتطلب عودة الجميع، فتوجهوا إلي مديرية الشباب والرياضة، وتم العدول عنها في اليوم الأخير، حيث قانونا يسمح في الرجوع عن الاستقالة خلال أسبوع من تقديمها.

وكان مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي بمحافظة الشرقية، قد تقدم باستقالة جماعية بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك بعد جلسة استمرت 3 ساعات في مكتب المحافظ لبحث سبل الخلاف بين أعضاء مجلس إدارة النادي.

ونشر ”الخليج 365” كواليس ما مدار في اللقاء الذي استمر 3 ساعات من السادسة مساء أمس إلي التاسعة، ورأي أن المصلحة العامة تتطلب أن يقدم المجلس استقالته وذلك لعدم قدرتهم علي التوافق مع بعض، ووافق الجميع والتزموا وبعد نصف ساعة من القرار، تراجع الدكتور مجدي عزت، رئيس مجلس إدارة النادي عن الاستقالة، مؤكدا أن ذلك حرصا علي النادي وأن مصلحة النادي تتطلب إستكمال ما بدأه من تطوير، وبعد يومين تراجع كل من العضور إبراهيم الباجوري، وأسامة سلطان.

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وشهد ديوان عام المحافظة، جلسة ودية اجتمع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بحضور الدكتورأحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل المديرية للرياضة، مع الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية، و خالد جعفر نائب رئيس مجلس الإدارة ،وجميع أمناء وأعضاء مجلس اداره النادي لبحث و مناقشة المشكلات والمعوقاتفي الفترة الماضية والتي من شأنها عرقلة عجلة التقدم بنادي الشرقيه، وخلال الاجتماع استمع المحافظ إلى رئيس النادي ونائبه وجميع أعضاء مجلس الإدارة الذين قاموا بعرض مشكلاتهم العملية والتي تسببت في إعاقة مسيرة العمل الجاد والفعلي بالنادي لإيجاد الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الأداء، وبعد الاستماع للمشكلات وعرض كافة الآراء والمقترحات وحرصا من أعضاء مجلس الإدارة على إعلاء المصلحة العامة ومن ثم مصلحه النادي فقد قرر رئيس نادي الشرقية ونائبه وجميع أعضاء مجلس الإدارة تقديم استقالة جماعية على أن تشكل لجنة إدارية لإدارة شئون النادي بمعرفة اللجنة الأوليمبية بوزارة الشباب والرياضة ، بعد تقديم كامل أعضاء مجلس إدارة النادي ورئيسه استقالتهم بأسبوع لتقوم بإدارة النادي لأقرب انعقاد جمعيه عموميه ، لحين الفصل في قرار الاستقالة من قبل وزير الشباب والرياضة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانوني وتعيين أو انتخاب مجلس إدارة آخر .أكد المحافظ أن قرار الاستقالة جاء برغبة جماعية من رئيس النادي وأعضائه وذلك لحفظ الحقوق الأدبية والمعنوية و لحرصهم على إعلاء مصلحة النادي العريق.