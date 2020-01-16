شريف عبد الفضيل: الأهلى فى الدورى "مالوش حل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى شريف عبد الفضيل، مدافع النادى الاهلى السابق، بأداء المارد الأحمر فى بطولة الدورى العام هذا الموسم، وكتب عبد الفضيل عبر حسابه الشخصى على تويتر، "خماسية الأهلى فى طنطا تؤكد دائما أن الأهلى فى الدورى ملوش حل"، وأثبت الأهلي أنه فريق مُرعب فى بطولة الدورى، حتى وإن تعثّر فى أفريقيا، فقد نجح المارد الأحمر فى تحقيق فوز مهم على طنطا وواصل مسلسل "اللاهزيمة" فى بطولة الدورى بعدما حقق الفوز الحادى عشر على التوالى بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء باستاد القاهرة فى الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا فى اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

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