شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخميس 16 يناير 2020 تقام اليوم الخميس 16-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الهلال أمام الأتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.

حيث يلتقي المصري أمام أسوان في الدوري المصري. ويستضيف الهلال نظيرة الأتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين. ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها. Advertisements موعد مباريات الدوري المصري المصري وأسوان، تقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة ON SPORT. الاتحاد وبيراميدز، تقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة ON SPORT. مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين الهلال والاتفاق، تقام المباراة في تمام الساعة17:05 بتوقيت القاهرة، 18:05 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية. موعد مباريات كأس إيطاليا بارما وروما، تقام المباراة في تمام الساعة22:15 بتوقيت القاهرة، 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

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