شكرا لقرائتكم خبر عن «توخيل» يطالب «كافاني» بالبقاء في باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني الألماني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، رغبته في استمرار مهاجمه الأوروجواني إيدنسون كافاني ضمن صفوف الفريق، في ظل التقارير التي تشير إلى رحيله خلال فترة الانتقالات الجارية.

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وينتهي عقد «كافاني» مع باريس سان جيرمان في يونيو القادم، فيما يهتم الثلاثي مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين بالإضافة إلى أتليتكو مدريد الإسباني بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الجارية هذا الشهر.

وقال «توخيل» لقناة «كانال+»: «هل سيكون هناك راحلون ومنضمون جدد للفريق؟ كل شىء ممكن في كرة القدم، لا يمكنني أن أقول».

وأضاف: «كافاني؟ علينا أن نسأل إيدي (كافاني) هذا السؤال، هو مصاب، شعر بشىء في التدريبات ولم يستطع المشاركة. هل أريده أن يبقى؟ هذا أفضل لنحقق أهدافنا، أن يكون معنا بالطبع».