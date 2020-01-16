شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام تحققت في فوز الأهلي على طنطا: «كهربا» يكرر سيناريو «أبوتريكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فوز كاسح حققه النادي الأهلي على حساب نظيره طنطا بخماسية نظيفة، في مباراة احتضنها ملعب القاهرة، بمنافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي واصل التغريد منفردًا في صدارة الدوري برصيد 33 نقطة، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 10 في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

نرصد في هذا التقرير 10 أرقام تحققت في انتصار الأهلي العريض على حساب طنطا.

1. الأهلي عادل انطلاقته المميزة في الدوري الممتاز في موسم 2005-2006 خلال مشواره في الموسم الجاري، محققًا الفوز في 11 مباراة على التوالي في مستهل مشواره بالمسابقة، في حين أن الرقم القياسي مسجل باسم الأهلي كأفضل انطلاقة في الدوري بـ 17 انتصارًا متتاليًا في موسم 2004-2005.

2. مروان محسن يسجل هدفه رقم 40 في مسيرته بالدوري الممتاز، والهدف التاسع عشر له بقميص الأهلي في جميع البطولات.

3. محمود عبدالمنعم «كهربا» يكرر سيناريو نجم الأهلي السابق محمد أبوتريكة، حيث استهل كل منهما أهدافه بالقميص الأحمر بثنائية في شباك طنطا، «أبوتريكة» سجلهما في كأس مصر 2004 و«كهربا» أحرزهما في دوري 2020.

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4. محمود عبدالمنعم كهربا يرفع رصيده من المساهمة في الأهداف في مسيرته بالدوري إلى الرقم 50، فسجل هدفه الـ 31 وصنع الهدف الـ 19، وأحرز الثنائية الثامنة له في تاريخه بالملاعب مع الأندية والمنتخبات.

5. الأهلي يسجل الخماسية السادسة عشر في مشواره بجميع البطولات والمسابقات الرسمية بالقرن الحالي، والثانية في ولاية السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بعد تحقيقها في لقاء أسوان.

6. من جديد، الأهلي يفوز على طنطا في الخامس عشر من يناير، فحقق الانتصار على أبناء السيد البدوي في نفس هذا اليوم من عام 1957 بهدفين مقابل هدف، في أول مباراة بتاريخ مواجهات الفريقين.

7. رغم الفوز بخماسية، إلا أنها ليست النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، فسبق وأن فاز الأهلي على طنطا بسداسية نظيفة بالدور الثاني لموسم 1975-1976.

8. أحمد الشيخ يسجل الهدف رقم 33 له في تاريخه بالدوري الممتاز والهدف رقم 13 له بقميص الأهلي في جميع المسابقات.

9. حسين الشحات يسحل هدفه رقم 15 بقميص الأهلي منذ قدومه في يناير من العام الماضي والهدف رقم 21 في مشواره بالدوري.

10. طنطا يستمر بلا فوز في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي في جميع البطولات خلال 25 مباراة، ويتلقى الخسارة رقم 20 له أمام الفريق الأحمر وتتلقى شباكه الهدف رقم 52.