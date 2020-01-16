مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

تقام اليوم الخميس 16-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الهلال أمام الأتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.



حيث يلتقي المصري أمام أسوان في الدوري المصري.

ويستضيف الهلال نظيرة الأتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

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المصري وأسوان، تقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة ON SPORT.

الاتحاد وبيراميدز، تقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة ON SPORT.

الهلال والاتفاق، تقام المباراة في تمام الساعة17:05 بتوقيت القاهرة، 18:05 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية.

بارما وروما، تقام المباراة في تمام الساعة22:15 بتوقيت القاهرة، 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت.