شاكيري يرغب بالرحيل وليفربول متمسك باللاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

يغيب شيردان شاكيري لاعب الوسط السويسري بفريق ليفربول، في أن يخرج الإعارة ليشارك بشكل أساسي بدلا من الاستمرار بدكة الاحتياط.

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ووفقا للعديد من الصحف الأوروبية، فإن يورجن كلوب يرفض بيع أي لاعب متمسكا ببقاء كافة العناصر، من أجل اللعب على كافة البطولات المشارك بها الفريق.

ويعد روما هو أقرب الملتحقين للنجم السويسري ووكيل أعماله، من أجل حاجة الذئاب له خاصة بظل تعثر الفريق خلال الفترة الماضية، لذا يرغب بتواجد حلول بديلة ومفاتيح لعب ذات خبرات طويلة.

جدير بالذكر أن ليفربول تحت قيادة كلوب بتلك العناصر قد حقق ثلاثية دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، حتى يعود الريدز للألقاب بعد غياب منذ العام ٢٠٠٥.