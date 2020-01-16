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وائل جمعة يدعم منتخب الفراعنة لليد فى أولى مواجهاته بكأس أمم أفريقيا

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جدة - عمرو شويل تمنى وائل جمعة مدافع النادى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، التوفيق لفراعنة اليد فى التتويج ببطولة كأس الامم الافريقية بتونس، حيث غرد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي  "تويتر": "الفراعنة ورحلة البحث على لقب أمم أفريقيا لكرة اليد المقامه في تونس.. كل التمنيات بالنجاح لمنتخبنا"، ويواجه في الواحدة ظهر اليوم الخميس، منتخب مصر الأول لكرة اليد نظيره الغينى فى افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24 والتى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

 


 

 

ويعول الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الأسبانى روبرتو جارسيا باروندو أمال كبيرة على اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال أحمد الأحمر و كريم هنداوى و على زين و إيهاب المصرى فضلا عن عناصر الشباب المتمثلة فى محسن رمضان و أحمد هشام "دودو".

 

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وطالب الجهاز الفنى للمنتخب لاعبيه بضرورة فرض السيطرة منذ اللقاء الأول لتوصيل رسالة لجميع المنتخبات بأن هدف الفراعنة هو حصد القب الذى خسره فى النسخة الأخيرة التى أقيمت فى الجابون .

 

وتقع مصر في بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

 

يلتقى منتخب مصر فى ثان لقاءاته غدا الجمعة مع منتخب كينيا ، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

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